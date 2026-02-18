Il re di Danimarca in Groenlandia per sostenere il territorio

Nuuk (Groenlandia), 18 feb. (askanews) - Il re di Danimarca Frederik X è arrivato in Groenlandia per una visita di tre giorni in segno di solidarietà con il territorio autonomo danese, che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump minaccia di acquisire.

Al suo arrivo in aeroporto a Nuuk il sovrano 57enne è stato accolto dal primo ministro groenlandese Jens-Frederik Nielsen e del presidente dell'Inatsisartut (il Parlamento), Kim Kielsen e ha salutato alcuni sostenitori. "È un bene che venga qui" ha detto un uomo, in un gruppo di persone con in mano la bandiera della Groenlandia.

Le minacce di Trump di impadronirsi dell'isola artica ricca di minerali, anche con la forza, se fosse necessario, come ha detto più volte, hanno aumentato le tensioni tra Stati Uniti e Danimarca.