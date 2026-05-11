ULTIME NOTIZIE 11 MAGGIO 2026

Il rapper 22simba conquista il pubblico e annuncia l'album "Miria"

Milano, 11 mag. (askanews) - Al Fabrique di Milano, 22simba ha conquistato il pubblico con un live completamente sold out e sorpreso i fan con un annuncio destinato a segnare il suo percorso artistico. Durante lo show del 10 maggio, l'artista ha infatti svelato l'arrivo del nuovo album "Miria", in uscita nel 2026.

Un concerto intenso e immersivo, trasformato in una vera esperienza visiva e sonora: sul palco, allestito come un grande prato erboso, 22simba ha portato i brani de "La Cura", certificato disco d'oro, e della repack "La Cura - In nome di Miria" in una nuova veste full band, accompagnato da ospiti come Niky Savage, Silent Bob e Diss Gacha.

Il momento più spettacolare è arrivato nel finale, con una proiezione olografica che ha annunciato il nuovo disco attraverso l'immagine di un albero che cresce dalle radici fino a sbocciare completamente, simbolo dell'universo narrativo costruito dall'artista negli ultimi anni.

Classe 2002 e tra le voci più riconoscibili della nuova scena urban italiana, 22simba conferma così il forte legame con il suo pubblico e il momento di grande crescita della sua carriera. Dopo Milano, l'artista è atteso anche all'Atlantico di Roma per un'altra data già sold out.

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