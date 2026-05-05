Il raggio verde nella notte di Venezia, Chris Levine per la pace

Milano, 5 mag. (askanews) - Il raggio taglia il cielo sopra Venezia, un fascio luminoso verde, sottilissimo, che dalla Laguna sale altissimo. Sembra una scena da fantascienza, qualcuno si lamenta, molti lo guardano affascinati. Non è un'invasione aliena, ma in un certo senso è un messaggio lanciato anche verso lo spazio: si tratta di un'opera luminosa dell'artista britannico Chris Levine, che dall'isola di San Clemente ha utilizzato una tecnologia militare laser per creare quello che, nelle sue intenzioni, è un monito per la pace. "High Power", questo il titolo del lavoro, invita a "Fare la luce e non la guerra". Il raggio verde, che evoca in qualche modo anche le suggestioni del cinema di Romher, si muove a velocità elevatissima e sembra perdersi letteralmente nello spazio, diventando quasi una bussola nel cielo veneziano per chi si muove nella città. Ma è stato visto anche dalle località della pianura veneta, a molti chilometri dalla Laguna.