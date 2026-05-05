ULTIME NOTIZIE 05 MAGGIO 2026

Il raggio verde nella notte di Venezia, Chris Levine per la pace

Milano, 5 mag. (askanews) - Il raggio taglia il cielo sopra Venezia, un fascio luminoso verde, sottilissimo, che dalla Laguna sale altissimo. Sembra una scena da fantascienza, qualcuno si lamenta, molti lo guardano affascinati. Non è un'invasione aliena, ma in un certo senso è un messaggio lanciato anche verso lo spazio: si tratta di un'opera luminosa dell'artista britannico Chris Levine, che dall'isola di San Clemente ha utilizzato una tecnologia militare laser per creare quello che, nelle sue intenzioni, è un monito per la pace. "High Power", questo il titolo del lavoro, invita a "Fare la luce e non la guerra". Il raggio verde, che evoca in qualche modo anche le suggestioni del cinema di Romher, si muove a velocità elevatissima e sembra perdersi letteralmente nello spazio, diventando quasi una bussola nel cielo veneziano per chi si muove nella città. Ma è stato visto anche dalle località della pianura veneta, a molti chilometri dalla Laguna.

CRONACA
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi