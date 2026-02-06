"Il ragazzo dai pantaloni rosa", emozioni dal film al Musical Sistina

Roma, 6 feb. (askanews) - In scena al Teatro Sistina di Roma, dal 20 febbraio, il Musical "Il ragazzo dai pantaloni rosa" diretto da Massimo Romeo Piparo, che ne firma l'adattamento dal film omonimo con lo sceneggiatore Roberto Proia. Una sorta di "juke box Musical" con una playlist di canzoni famose che fanno parte del racconto, e il brano di Arisa "Canta ancora", reso celebre dal film e premiato ai Nastri d'Argento, per portare sul palco la drammatica storia di Andrea Spezzacatena, il giovane che si tolse la vita, vittima di bullismo.

E proprio alla vigilia della Giornata mondiale contro bullismo e cyberbullismo (7 febbraio), c'è stata un'anteprima con oltre 100 ragazzi di una scuola romana (scuola media Bramante) e i giovani allievi dell'Accademia Il Sistina. In collegamento anche Teresa Manes, la madre del ragazzo.

Piparo ha detto di aver voluto idealmente riportare Andrea in vita rendendo più leggero il racconto: perché il suo sacrificio possa non essere stato vano. "L'idea di portare a teatro 'Il ragazzo dai pantaloni rosa' nasce dalla grande sorpresa, dal grande impatto che io ebbi vedendo il film", ha raccontato Piparo ad askanews. "Ci sono illustri precedenti di musical drammatici che raccontano eventi drammatici, la musica riesce a trasmettere emozioni e sentimenti come spesso la parola non riesce a fare", ha aggiunto.

In scena nei panni dei protagonisti Samuele Carrino e l'amica Sara Ciocca, già interpreti del film.

"Tanta responsabilità, ma soprattutto tanta forza e tanta volontà di far passare questi messaggi stupendi, ci stiamo mettendo tutti tantissimo amore", ha affermato Samuele Carrino.

Nel ruolo della madre di Andrea: Rossella Brescia. "Perché parlare è l'unica arma che si può avere, l'unica arma efficace contro il bullismo e credo che farlo con il teatro e l'arte sia la cosa più immediata", ha commentato.