Roma, 14 mar. (askanews) - L'amministratore delegato di Poste Italiane Matteo Del Fante ha annunciato la consegna dei primi dieci passaporti con l'avvio del servizio di rilascio e rinnovo presso gli uffici postali Polis, il progetto che facilita l'accesso ai servizi della pubblica amministrazione nei comuni con meno di 15mila abitanti. E tra gli uffici postali che hanno dato il via alla sperimentazione vi è quello di San Pietro in Casale in provincia di Bologna. Il servizio del TG Poste