ULTIME NOTIZIE 03 SETTEMBRE 2025

Il procuratore brasiliano: Bolsonaro convocò esercito per golpe

Brasilia, 3 set. (askanews) - Il fatto che Jair Bolsonaro abbia discusso con i vertici dell'esercito un "documento che formalizzava un colpo di Stato" dimostra il "processo penale", ha affermato il Procuratore Generale Paulo Gonet mentre il processo all'ex presidente brasiliano entra nella sua fase finale. Il leader di estrema destra rischia fino a 43 anni di carcere per aver, secondo l'accusa, cercato di "mantenere autoritariamente il potere" dopo la sconfitta contro l'attuale presidente di sinistra Luiz Inàcio Lula da Silva alle elezioni del 2022. Insieme ai suoi sette coimputati, tra cui diversi ex ministri e alti ufficiali militari, l'ex presidente conoscerà il verdetto entro il 12 settembre.

ESTERI
55
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi