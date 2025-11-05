ULTIME NOTIZIE 05 NOVEMBRE 2025

Il principe William alla statua del Cristo Redentore di Rio

Rio de Janeiro, 5 nov. (askanews) - Il principe William di Gran Bretagna incontra i finalisti del 2025 del suo premio annuale Earthshot presso la statua del Cristo Redentore a Rio de Janeiro, che assegna un milione di sterline (3,3 milioni di euro) a cinque progetti pionieristici che affrontano le minacce all'ambiente. William è accolto anche dal sindaco di Rio Eduardo Paes e dall'arcivescovo Orani Tempesta. Il principe ancora una volta calca le orme della madre che nell'aprile del 1991 aveva visitato l'iconico monumento della megalopoli brasiliana.

ESTERI
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi