Il principe Harry ed Elton John in tribunale contro il Daily Mail

Londra, 20 gen. (askanews) - Il principe Harry arriva in abito blu navy alla Royal Courts of Justice per il secondo giorno di udienza preliminare della sua ultima causa legale contro i tabloid britannici. Il figlio del monarca britannico, il re del pop Elton John e suo marito David Furnish, assieme ad altri 4 vip, hanno fatto causa ad Associated Newspapers Ltd (ANL), editore del Daily Mail e del Mail on Sunday, per violazione della privacy.

Le informazioni raccolte - secondo l'accusa - illegalmente dai due giornali britannici avrebbero finito col rendere il principe Harry, che dovrebbe testimoniare giovedì, "paranoico oltre ogni limite", mentre Elton John si è sentito "violato", secondo quanto testimoniato in una causa congiunta avviata lunedì presso l'Alta Corte di Londra.

Secondo loro, i tabloid avrebbero intercettato illegalmente messaggi vocali, ascoltato telefonate e ottenuto in modo ingannevole informazioni private almeno dal 1993 al 2018. A intercettarli sarebbero stati degli investigatori privati pagati dall'editore, mentre l'ANL ha sempre negato le accuse, definendole "raccapriccianti" e "assurde".

In nuove memorie presentate in tribunale, gli avvocati di Harry hanno riportato nel dettaglio 14 articoli ritenuti "illegali" su di lui "basati sull'acquisizione ripetuta, continua e occulta di informazioni private". Il duca di Sussex ha dichiarato di aver subito in seguito una "tensione enorme" nei suoi rapporti personali, e che ciò ha creato "sfiducia e sospetto", rendendolo "paranoico oltre ogni limite".

Secondo quanto dichiarato da testimoni, Elton John e il marito David Furnish invece si sono sentiti "violati nella loro casa e nella sicurezza dei loro figli e dei loro cari" e fortemente indignati dopo avere scoperto "l'intrusione di Associated nei dettagli medici relativi alla nascita del loro figlio Zachary e il furto del certificato di nascita del figlio".

