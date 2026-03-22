Il primo concerto dei BTS, giganti del K-pop, dopo quattro anni

Seul, 22 mar. (askanews) - Una folla incredibile di fan in delirio per il ritorno dei BTS sul palco al loro concerto di ritorno a Gwanghwamun Square. Il gruppo di sette membri è tornato a esibirsi insieme per la prima volta dopo una lunga pausa dovuta al servizio militare obbligatorio. Il concerto di ritorno si è tenuto sabato con lo storico Palazzo Gyeongbokgung sullo sfondo - una cornice perfetta per i "Re del K-pop" - con migliaia di fan provenienti dalla Corea del Sud e dall'estero che cantavano a squarciagola.