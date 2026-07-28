Il presidente ucraino Zelensky vola negli Usa per incontrare Trump

Joint Base Andrews (Maryland), 28 lug. (askanews) - Le immagini mostrano il presidente ucraino Volodymyr Zelensky al suo arrivo negli Stati Uniti per una serie di incontri con Donald Trump, nel tentativo di rinsaldare il sostegno del presidente americano contro la Russia. Secondo fonti media Usa, l'incontro fra i due sarà privato, senza la presenza di giornalisti. La visita avviene in un momento in cui sia Kiev che Mosca stanno intensificando gli attacchi a lungo raggio e gli sforzi diplomatici avviati da Washington rimangono in una fase di stallo, a più di quattro anni dall'invasione su vasta scala da parte della Russia.