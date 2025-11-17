Il presidente ucraino Zelensky ricevuto in Francia da Macron

Parigi, 17 nov. (askanews) - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è arrivato a Parigi ed è stato accolto da Emmanuel Macron. I due capi di Stato avranno una serie di colloqui sulle esigenze militari di Kiev e sulla cooperazione tra le industrie della difesa dei due Paesi.

Secondo l'Eliseo, quest'ultimo viaggio mira a consentire alla Francia di "riaffermare il suo impegno a lungo termine nei confronti dell'Ucraina" e di "mantenere lo slancio dei lavori intrapresi sulla questione delle garanzie di sicurezza".

La visita "consentirà inoltre ai due leader di scambiarsi opinioni sulle sfide della cooperazione bilaterale, in particolare nei settori energetico, economico e della difesa", ha affermato la Presidenza della Repubblica francese.

Dopo che ieri il leader ucraino ha rinnovato il suo appello ai partner per ottenere ulteriori sistemi di difesa antiaerea, i due presidenti si incontreranno presso la base aerea di Villacoublay (Yvelines), per poi recarsi al comando della forza che Francia e Regno Unito stanno cercando di mettere in piedi a sostegno di Kiev, in vista di un eventuale cessate il fuoco con la Russia.

Uno degli argomenti centrali del summit, secondo quanto si apprende dall'Eliseo, sarà la difesa dello spazio aereo ucraino, con il presidente Zelensky che, domenica mattina, ha annunciato sui propri profili social un prossimo "accordo storico con la Francia".

"Ci sarà un rafforzamento significativo della nostra aviazione da combattimento, della difesa aerea e di altre capacità di difesa", ha scritto Zelensky.