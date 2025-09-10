ULTIME NOTIZIE 10 SETTEMBRE 2025

Il presidente israeliano Herzog incontra il premier GB Starmer

Londra, 10 set. (askanews) - Il Presidente israeliano Isaac Herzog è arrivato a Londra per una visita ufficiale di tre giorni, è stato accolto dal Primo Ministro britannico Keir Starmer a Downing Street. L'incontro segue la dura presa di posizione di Londra dopo gli attacchi aerei israeliani su Doha contro i leader di Hamas, e l'annuncio che Londra intende riconoscere lo Stato di Palestina all'Assemblea generale dell'Onu. Il viaggio di Herzog ha suscitato proteste per la guerra di Israele con Hamas, mentre la crisi umanitaria a Gaza si aggrava. Sul davanzale di Downing Street, in piena vista della strada, del tutto indifferente ai destini del mondo, Larry, il gatto della residenza del premier, dorme tranquillo.

ESTERI
23
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi