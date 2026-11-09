ULTIME NOTIZIE 09 NOVEMBRE 2026

Il Presidente dell'ASP San Michele Libanori guarda al futuro

Roma, 9 nov. (askanews) - L'ASP Istituto Romano di San Michele rimarca il proprio impegno nel sociale e rilancia le nuove sfide per il triennio 2026/2028. L'assistenza alle persone fragili, mission fondamentale dell'ASP, viene ulteriormente arricchita da nuove iniziative come quella dedicata alla Giustizia riparativa attraverso il Centro "Astrea", progettualità tra l'altro presentata lo scorso maggio a Malta, nell'ambito della European Social Services Conference 2026, il principale appuntamento europeo dedicato all'innovazione e allo sviluppo dei servizi sociali; e l'assistenza alle donne vittime di violenza grazie all'istituzione di un centro ad-hoc.

Le parole del Presidente dell'ASP, Giovanni Libanori: "La giustizia riparativa è un servizio che abbiamo ereditato quando ci hanno fuso con l'IRASP. Fin da subito l'obiettivo era quello di rivitalizzarlo e ci siamo riusciti: è un servizio che oggi è molto attenzionato e se ne sente sempre più la necessità. Abbiamo inoltre creato il primo centro di giustizia riparativa della Regione Lazio, il Centro Astrea, presidio innovativo dedicato ai programmi di giustizia riparativa e alla diffusione di percorsi fondati sul dialogo, sulla responsabilizzazione e sulla ricomposizione dei conflitti, che consente di mettere in correlazione sia le vittime che i rei. Riuscire ad aprire il Centro, che tra poco si trasferirà nella sede di in un bene confiscato alla criminalità nella zona Eur, è un notevole pregio da parte dell'Istituto Romano San Michele. Anche dal punto di vista economico possiamo vantare una notevole solidità, risultato della sostenibilità che caratterizza la nostra struttura sotto tutti i punti di vista. Mi fa piacere pensare che negli ultimi tre bilanci abbiamo accumulato fondi per circa 7 milioni d'euro, che consentono all'ente di erogare nuovi servizi socioassistenziali e sociosanitari, come ad esempio l'ultimo che verrà aperto tra qualche giorno che è il Centro Donne Vittime di Violenza".

Oltre ad una solidità economica derivante proprio dall'efficienza nel servizio alle persone più bisognose, l'Istituto conta un patrimonio storico e culturale di altissimo valore, con la più recente iniziativa che riguarda la riapertura della Chiesa di Santa Caterina dei Funari, elemento significativo della storia dell'Istituto e del rapporto tra il San Michele e la città di Roma.

L'intervista alla dott.ssa Emanuela Menichetti, Psicologa dell'Istituto, testimonia l'attenzione del San Michele verso i più fragili: "L'Istituto mette al centro la persona e i suoi bisogni. Ciò non significa, però, che bisogna prendersi cura solo dell'aspetto sanitario, bensì anche di quello relazionale. Possiamo vantare un ottimo rapporto con le famiglie, i familiari possono venire qua, parlano con noi, possono partecipare alle attività che per esempio sviluppiamo all'interno dell'Istituto".

Il cambio di passo dettato dalla Presidenza Libanori traccia una strada ben chiara: consolidare i servizi esistenti, aprire nuove risposte ai bisogni sociali, rafforzare le progettualità innovative: sono queste le prerogative dell'ASP che continua a mettere al centro il valore della persona e le sue esigenze.

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