Il Premio Rapallo BPER Banca dedicato alle scrittrici italiane

Milano, 21 lug. (askanews) - C'è tempo fino a giovedì 20 agosto 2026 per partecipare alla quinta edizione del Premio Rapallo BPER Banca, il riconoscimento promosso dalla Città di Rapallo, con il sostegno di BPER Banca, assegnato ogni anno da una giuria alle migliori scrittrici italiane - candidate dalle proprie case editrici - nelle sezioni 'Narrativa' e 'Costume e Saggistica'. Il Premio conferma ancora una volta l'attenzione e l'impegno della città di Rapallo nella valorizzazione dell'attività letteraria, della capacità innovativa e dell'incidenza nella società delle autrici più autorevoli nel panorama culturale italiano. La coordinatrice del premio e membro della giuria, Margherita Rubino, ha presentato il premio ad askanews