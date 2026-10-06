ULTIME NOTIZIE 06 OTTOBRE 2026

Il Premio Nobel per la Fisica al belga Francis Halzen

Roma, 6 ott. (askanews) - Il Comitato per il Premio Nobel ha assegnato il riconoscimento per la fisica al belga Francis Halzen, "per i contributi decisivi all'Osservatorio di neutrini IceCube e alla scoperta di neutrini ad alta energia di origine astrofisica". Lo scienziato ha gettato le basi per un tipo di astronomia completamente nuovo: la sua idea consisteva nell'utilizzare il ghiaccio glaciale del Polo Sud per catturare quelle particelle sfuggenti note come neutrini. Il risultato è stato l'IceCube Neutrino Observatory, in grado di tracciare i neutrini provenienti dal cosmo profondo.

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