Poggibonsi, 26 set. (askanews) - Il Premio La Città dei Lettori a Giuliana Salvi Promosso da Unicoop Firenze e Associazione Wimbledon

Grandi emozioni a Poggibonsi per la conclusione della quarta edizione del premio La Città dei Lettori. A vincere è stata Giuliana Salvi con il suo romanzo Clementina, edito da Einaudi. Un riconoscimento promosso da Unicoop Firenze e Associazione Wimbledon APS che in questa finale ha visto protagonisti anche Filippo Cerri, Jessica Chia, Mario Desiati, Cristina Manetti e Claudio Piersanti.

"Sono molto contenta. Questo -racconta Giuliana Salvi- è un premio che danno i lettori e di questi tempi è, per uno scrittore, per una scrittrice, per me, la cosa più importante. Io con Clementina ho girato tantissimo, ho conosciuto, ho incontrato, mi hanno scritto anche tantissime persone. Scriviamo i libri perché questi vengano letti, quindi vincere un premio votato dalla gente, dalle persone, è la soddisfazione più grande per chi scrive."

Valutati dai settecento lettori dei circoli Unicoop, i finalisti incarnano lo spirito del premio: unire il valore letterario alla centralità del rapporto umano tra autore e pubblico.

Come osserva Gabriele Ametrano, presidente Associazione Wimbledon APS, "i lettori e le lettrici possono in qualche modo godere delle pagine, non solo dell'ascolto dell'autore o dell'autrice, ma anche avere il proprio tempo per poter sfogliare il libro che hanno appena sentito presentare. Ed è un modo per avvicinare in maniera inconsueta, rispetto ad altre manifestazioni che invece sono più rigide, i lettori a quella che è la loro passione, cioè la lettura, e ai protagonisti della letteratura che proponiamo durante il calendario di appuntamenti".