ULTIME NOTIZIE 13 OTTOBRE 2026

Il Premio Internazionale ValoreCoraggio celebra la III edizione

Roma, 13 ott. (askanews) - Si è svolta con straordinario successo oggi nella prestigiosa Sala della Protomoteca in Campidoglio a Roma la III^ Edizione del Premio Internazionale "ValoreCoraggio", ideato da Anna Rita Cammerata. L'evento, promosso in collaborazione con la Presidenza dell'Assemblea Capitolina del Comune di Roma e con il patrocinio di Senato della Repubblica, Regione Lazio, Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Rai Radiotelevisione Italiana, Unesco Roma, Fondazione Italia Sostenibile, Flaminio Film Festival e Media Partner Ciao Usa e Radio ICN New York del Gruppo VNY Media, che include anche il primo quotidiano digitale in inglese e italiano negli Usa, La Voce di New York, l'agenzia di stampa America Oggi News Agency e America Oggi TV, gla partecipazione di un pubblico eterogeneo ed entusiasta, confermando il valore e la risonanza nazionale e internazionale del Premio.

Il "ValoreCoraggio" celebra chi, con passione, dedizione e senza clamore, opera con coraggio e apporta contributi concreti e profondi a favore della società e dell'umanità, "dando voce a chi spesso resta nell'ombra e portando luce dove c'è silenzio". L'evento ha saputo unire con efficacia il riconoscimento di personalità di rilievo nazionale e internazionale alla valorizzazione di figure meno note ma meritevoli, capaci di tracciare "solchi di semina per meriti secolari" utili al progresso della società.

Tra i momenti più emozionanti, la presenza e la testimonianza di personalità di spicco quali la giornalista RaiNews24 e volto di Rai Italia Roberta Ammendola, che ha presentato la serata insieme al Maestro Agostino Penna, e la straordinaria partecipazione del celebre artista Tony Renis, che ha impreziosito ulteriormente l'evento conferendogli prestigio e fascino.

Sono stati insigniti tanti e prestigiosi Premi,: Liliana Cavani, per il suo contributo in ambito artistico, culturale e sociale; Lucia Goracci, per il suo incessante lavoro di cronista nei territori di guerra; Luca Barbarossa, per l'impegno solidale unito alla carriera artistica; Gli attori Fioretta Mari, Giorgia Trasselli, Marcello Cirillo, Fabrizio Sabatucci e Massimiliano Buzzanca, simboli della resistenza culturale italiana; Monsignor Paglia, per il progetto di welfare sanitario a favore degli anziani; Il Reparto di Oncologia Pediatrica dell'Ospedale Gemelli, per la cura e il sostegno alle famiglie; SOS Villaggi dei Bambini, per l'immediato intervento in seguito al terremoto in Venezuela, collegata in diretta dalla Direttrice; Race for the Cure, per la fondamentale opera di sensibilizzazione e prevenzione oncologica; Amref, per l'incessante impegno di supporto alle popolazioni africane, per il sostegno al diritto della salute di adulti e bambini, Domiziana Mecenate, per aver dimostrato che la vita ha sempre il sopravvento sulle condizioni in cui incappiamo; per i suoi successi mondiali che ci hanno onorato come italiani e come sportivi; Fondazione Severino, per la promozione di percorsi di formazione, cultura e assistenza delle persone detenute ed ex detenute; Progetto Rwanda, per il costante impegno e sostegno ai bambini del Rwanda, con progetti utili alla risoluzione della criticita' in cui vertono; per la concretezza dei gesti che hanno portato alla costruzione di scuole, mense e ospedali Associazione "Cuori Blu", per la costante attenzione ai temi sociali legati all'autismo; Associazione "Anima di Roma" per l'opera di salvaguardia della città eterna; Giulio Picolli, per aver testimoniato, attraverso un'incessante attività di ricerca, i nomi di tutte le vittime della storica tragedia dell'11 settembre.

Premiato anche Tony Renis, presente in sala, tra gli applausi.

La serata è stata arricchita da momenti di spettacolo e testimonianze che hanno sottolineato il significato profondo del Premio, un'occasione di incontro di passioni, sinergie e impegno verso il cambiamento sociale, celebrando uno stile di vita che guarda oltre l'apparenza per riconoscere ogni azione "degna di nota".

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