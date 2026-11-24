Cordoba, 24 nov. (askanews) - Il Primo Ministro spagnolo Pedro Sànchez ha partecipato a un comizio elettorale a Cordova in vista delle elezioni generali in Spagna. Sànchez cerca di recuperare consensi, ma la la sua posizione è molto difficile. L'ultima giornata di sondaggi prima del voto del 29 novembre vede la destra del Pp è in vantaggio sul Psoe del premier uscente, ma se Alberto Nunez Feijoò vuole approdare alla Moncloa dovrà guadagnarsi l'appoggio dell'ultradestra di Vox - cosa peraltro non difficile, data la sostanziale coincidenza di opinioni fra i due elettorati.

Negli ultimi giorni i socialisti si sono avvicinati ai conservatori: la media delle rilevazioni dà appena un punto percentuale di differenza: il Pp avrebbe il 30% delle preferenze contro il 29% del Psoe; ma rispetto alle passate elezioni la differenza la fanno i possibili alleati o sostenitori. Se infatti nel 2023 le sinistre e Vox erano sostanzialmente alla pari, oggi li separano quasi dieci punti.

L'impressione però è che Sanchez si accontenti di capitalizzare il voto utile della sinistra per massimizzare il risultato elettorale del Psoe e si prepari a rafforzarne così il ruolo di principale opposizione (e la sua leadership) malgrado scandali e incidenti - sperando che il connubio fra le due destre più o meno ultra sia sufficientemente agitato da portare a nuove elezioni a medio termine.