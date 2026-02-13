ULTIME NOTIZIE 13 FEBBRAIO 2026

Il Politecnico di Milano lancia il "Bruxelles Liaison Office"

Bruxelles, 13 feb. (askanews) - Il Politecnico di Milano lancia ufficialmente il Bruxelles Liaison Office, il nuovo presidio dell'Ateneo dedicato al dialogo con le istituzioni dell'Unione europea e al supporto strategico alla partecipazione ai programmi di ricerca e innovazione comunitari.

"Un punto di riferimento per tutti i nostri docenti, per potersi collegare con la Commissione europea e il Parlamento europeo, con l'obiettivo di essere a fianco della Commissione e del Parlamento nella preparazione delle Politiche di sviluppo della Ricerca, dell'Innovazione ma anche dello sviluppo delle università europee", ha spiegato Donatella Sciuto, Rettrice del Politecnico di Milano.

Il ruolo e le attività del Liaison Office sono stati presentati a Bruxelles, presso il Parlamento europeo, nel corso dell'evento "From Knowledge to Impact: research and innovation in partnership with society and industry," che ha riunito rappresentanti delle istituzioni europee, del mondo accademico della ricerca e dell'innovazione. L'incontro ha rappresentato l'occasione per illustrare la visione con cui il Politecnico intende strutturare in modo più riconoscibile e continuativo la propria presenza a Bruxelles.

Con la progressiva conclusione del PNRR, il prossimo Programma Quadro dell'Unione è destinato a diventare la principale leva strutturale per il finanziamento della ricerca e per il posizionamento internazionale delle università.

"Il nostro obiettivo è proprio quello di far parte del processo di sviluppo e poter e di poter influenzare e aiutare a definire quali saranno le priorità del prossimo programma quadro, che sono molto importanti per un ateneo che da anni punta sulla Ricerca europea, primo in Italia e quinto in Europa per numero di progetti vinti, progetti collaborativi e non solo vinti", ha sottolineato Sciuto.

ECONOMIA
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi