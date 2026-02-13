Il Politecnico di Milano lancia il "Bruxelles Liaison Office"

Bruxelles, 13 feb. (askanews) - Il Politecnico di Milano lancia ufficialmente il Bruxelles Liaison Office, il nuovo presidio dell'Ateneo dedicato al dialogo con le istituzioni dell'Unione europea e al supporto strategico alla partecipazione ai programmi di ricerca e innovazione comunitari.

"Un punto di riferimento per tutti i nostri docenti, per potersi collegare con la Commissione europea e il Parlamento europeo, con l'obiettivo di essere a fianco della Commissione e del Parlamento nella preparazione delle Politiche di sviluppo della Ricerca, dell'Innovazione ma anche dello sviluppo delle università europee", ha spiegato Donatella Sciuto, Rettrice del Politecnico di Milano.

Il ruolo e le attività del Liaison Office sono stati presentati a Bruxelles, presso il Parlamento europeo, nel corso dell'evento "From Knowledge to Impact: research and innovation in partnership with society and industry," che ha riunito rappresentanti delle istituzioni europee, del mondo accademico della ricerca e dell'innovazione. L'incontro ha rappresentato l'occasione per illustrare la visione con cui il Politecnico intende strutturare in modo più riconoscibile e continuativo la propria presenza a Bruxelles.

Con la progressiva conclusione del PNRR, il prossimo Programma Quadro dell'Unione è destinato a diventare la principale leva strutturale per il finanziamento della ricerca e per il posizionamento internazionale delle università.

"Il nostro obiettivo è proprio quello di far parte del processo di sviluppo e poter e di poter influenzare e aiutare a definire quali saranno le priorità del prossimo programma quadro, che sono molto importanti per un ateneo che da anni punta sulla Ricerca europea, primo in Italia e quinto in Europa per numero di progetti vinti, progetti collaborativi e non solo vinti", ha sottolineato Sciuto.