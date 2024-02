Il più grande laboratorio volante al mondo testa inquinamento in Asia

Roma, 9 feb. (askanews) - Il più grande laboratorio volante al mondo è in Asia per migliorare le misurazioni e le previsioni dell'inquinamento atmosferico nella regione più popolosa del Pianeta. Secondo il programma di 8 settimane lanciato dagli Stati Uniti e da quattro Paesi asiatici, il laboratorio volante scientifico della Nasa misurerà i dati dell'aria nei centri urbani di Filippine, Corea del Sud, Malesia e Thailandia nei mesi di febbraio e marzo 2024.

Partito dalle Filippine, il Dc-8 dell'agenzia americana ha sorvolato il Paese per otto ore filate - alle volte ad appena 15 metri di altezza - per raccogliere le particelle atmosferiche da studiare.

Maria Antonia Loyzaga, segretaria del dipartimento Ambiente e Risorse naturali (DENR):

"La missione Asia-Aq rappresenta un'incredibile opportunità per le Filippine e i nostri partner nella regione - ha ricordato - può migliorare i sistemi di monitoraggio della qualità atmosferica e sviluppare politiche basate su dati per realizzare misure di cui abbiamo bisogno per migliorare la salute pubblica e la qualità della vita di tutti i filippini mentre combattiamo il cambiamento climatico".

Dotato di strumentazioni altamente sensibili, il laboratorio della Nasa aiuterà - secondo gli esperti - a migliorare la capacità di leggere le fonti e i comportamenti che producono inquinamento atmosferico, con una più precisa interpretazione dei dati satellitari e modelli più accurati.

"Ciò che vogliamo fare con questa missione è capire cosa accade, come ciò che si vede dallo spazio e dalla terra, e questi sono gli strati di mezzo in particolare che dobbiamo riuscire a capire", ha aggiunto la segretaria del DENR.