ULTIME NOTIZIE 29 MAGGIO 2026

Il Piccolo Coro dell'Antoniano celebra gli 80 anni della Repubblica

Roma, 29 mag. (askanews) - Gli 80 anni della Repubblica celebrati anche dal Piccolo Coro dell'Antoniano con il progetto "La Repubblica è un grande coro", il cui video è stato pubblicato online su youTube.

Il brano interpretato dall'Antoniano, diretto da Margherita Gamberini (e distribuito da Sony Music Italy) è disponibile su tutte le piattaforme digitali. Un'iniziativa che vuole leggere la storia della Repubblica e i valori della Costituzione come un'esperienza musicale collettiva dedicata alle bambine e ai bambini di tutta Italia.

La canzone inedita è stata pensata come strumento per riflettere, emozionarsi e sentirsi parte della comunità nazionale. "Ottant'anni di Repubblica sono ottant'anni di voci che hanno imparato a stare insieme. Abbiamo pensato a un coro come immagine di questa ricorrenza perché nel coro si impara, prova dopo prova, ciò che è fondamentale in una democrazia: ascoltare, accordarsi, contribuire a qualcosa che è di tutti - ha detto Fr. Giampaolo Cavalli, direttore dell'Antoniano - 'La Repubblica è un grande coro' è l'invito a ritrovarci tutti insieme, piccoli e grandi, per ricordare e imparare insieme che la democrazia vive ogni volta che decidiamo di ascoltarci e di unire la nostra voce a quella degli altri".

Il testo del brano è firmato da Angela Senatore e la musica è composta da Lorenzo Tozzi.

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