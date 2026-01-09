ULTIME NOTIZIE 09 GENNAIO 2026

Il piccolo cervo che sfida il rinoceronte allo zoo di Wroclaw

Wroclaw (Polonia), 9 gen. (askanews) - Un piccolo muntjac di Reeves, cervo originario della Cina, si lancia senza esitazioni contro un rinoceronte oltre 130 volte più grande di lui, in uno zoo di Wroclaw, in Polonia. Il video, pubblicato dallo Wroclaw Zoo, mostra il cervo che carica, colpisce con la testa e rincorre l'enorme animale, con una sicurezza che sorprende per sproporzione e determinazione.

Nel post che accompagna le immagini, lo zoo ironizza: "1,7 tonnellate. Qualcuno deve essersi dimenticato di guardarsi allo specchio stamattina. Rispetto a Maruska, il rinoceronte, per la sua pazienza angelica. Da dove arriva tutto questo coraggio?".

Il filmato, lungo pochi secondi, racconta un confronto improbabile: da una parte la mole e la calma del rinoceronte, dall'altra l'audacia di un cervo che sembra ignorare ogni legge di proporzioni.

