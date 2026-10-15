Il Perù attende il Papa: preparativi proseguono ma "prima la salute"

Roma, 15 ott. (askanews) - A Chiclayo, nel Nord del Perù, si prega per Papa Leone XIV e la sua pronta guarigione. Qui il Pontefice è molto amato, è stato vescovo fino al 2023. Doveva in un certo senso "tornare a casa" da Papa nel prossimo viaggio programmato in America Latina a metà novembre, prima dell'intervento al polmone e la diagnosi inattesa del nodulo, rivelatosi un tumore. Niente al momento è stato cancellato o rimandato, i fedeli pregano e sperano di accoglierlo.

Si è tenuta una messa molto sentita e partecipata per la sua salute. "Tutto è molto fresco in questo momento - dice Padre Louis Cameli, sacerdote nella cattedrale del Santo Nome - proprio l'altro giorno abbiamo ricevuto la diagnosi, poi l'operazione, ora la convalescenza ; tutto è molto veloce ed è solo l'inizio. Quindi dobbiamo essere pazienti, camminare con lui, sostenerlo, e così facciamo".

Il Perù è il terzo Paese programmato della visita dopo Uruguay e Argentina e sono previsti due giorni a Chiclayo. "Voglio che il Papa sappia che qui in Perù ci sono milioni di peruviani che pregano per la sua pronta guarigione" ha detto la presidente Keiko Fujimori, aggiungendo che i preparativi per la visita proseguiranno, mentre si attendono ulteriori informazioni dal Vaticano".

Murales, cartelli, statuine, dolci con il volto del Papa, tanti sperano possa partire ugualmente. Ma prima di tutto, dicono gli abitanti, c'è la salute. "Siamo tutti molto emozionati di dare il benvenuto al Papa, ma lasciamo che sia al momento giusto, quando sarà completamente guarito", dice una ragazza. "Siamo preoccupati per la sua salute - dice un'altra - è una figura molto amata qui a Chiclayo, molto importante, speriamo solo che si riprenda e che tutto vada bene".

"Viene anche perché ha una promessa da mantenere - aggiunge Jasson Sempertegui, sacerdote ed ex segretario di Leone XIV - ma c'è anche un grande desiderio di essere qui a Chiclayo, di sentirsi di nuovo vescovo di Chiclayo, almeno per qualche giorno".