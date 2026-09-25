ULTIME NOTIZIE 25 SETTEMBRE 2026

Il Papa sull'aereo: porto un messaggio di pace, ora così importante

Roma, 25 set. (askanews) - Papa Francesco, in volo verso Parigi, prima tappa del suo viaggio in Francia, parlando con i giornalisti, li ha ringraziati per il loro lavoro, sottolineando l'importanza di questo, come degli altri viaggi nel mondo, per il messaggio di pace che il Pontefice porta nel mondo.

"Grazie per la copertura di questo viaggio in Francia, che, come sapete, ha una serie di argomenti molto importanti! Ha detto Leone. "Sto viaggiando verso la Francia, come in qualsiasi altra parte del mondo, come un seguace di Gesù Cristo che vuole proclamare la pace, la pace di Cristo in tutto il mondo. Quindi, un messaggio che in questo momento, come tutti sappiamo, è particolarmente importante".

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