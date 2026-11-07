ULTIME NOTIZIE 07 NOVEMBRE 2026

Il Papa: mai dubbi sul viaggio in Sudamerica. Mi sento piuttosto bene

Città del Vaticano, 6 nov. (askanews) - "Dal primo giorno non ho mai avuto dubbi: ero convinto che il viaggio dovesse aver luogo". Così Papa Leone XIV rispondendo ai giornalisti a bordo dell'aereo che da Roma lo ha portato a Montevideo, prima tappa del suo viaggio in America Latina.

"So che molte persone erano dubbiose sulla riuscita di questo viaggio", ha detto il Papa ai giornalisti riferendosi al recente intervento al polmone, "sono davvero contento e dico grazie a Dio e ringrazio i meravigliosi assistenti medici che sono qui oggi. Posso dire di sentirmi piuttosto bene, voi ne siete testimoni".

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