Il Papa incontra i vaticanisti: "Cercate verità, non chiacchiericci"

Città del Vaticano, 22 gen. (askanews) - Per la prima volta nei suoi 10 anni di pontificato, Papa Francesco riceve in udienza i vaticanisti accreditati presso la sala stampa della Santa Sede. Un incontro ricco di emozioni, durante il quale il Pontefice ha rivolto un discorso molto forte, invitando i giornalisti a ricercare la verità e a non cedere al chiacchiericcio.

Il Papa entra nella sala Clementina alle 8, sorretto dal bastone. "Buongiorno, mi hanno detto che vi ho fatto fare una levataccia, scusate", scherza Bergoglio. Poi il messaggio rivolto ai vaticanisti della stampa internazionale.

"Non è facile, ma sta qui la grandezza del vaticanista, la finezza d'animo che si aggiunge alla bravura giornalistica. La bellezza del vostro lavoro attorno a Pietro è quella di fondarlo sulla solida roccia della responsabilità nella verità, non sulle sabbie fragili del chiacchiericcio e delle letture ideologiche; che sta nel non nascondere la realtà e anche le sue miserie, senza edulcorare le tensioni ma al tempo stesso senza fare clamori inutili, bensì sforzandosi di cogliere l'essenziale, alla luce della natura della Chiesa".

Al termine del discorso, il Papa ha salutato uno ad uno i giornalisti. Anche askanews era presente all'udienza.