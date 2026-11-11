Il Papa incontra detenuti nel complesso penitenziario di Buenos Aires

Buenos Aires, (askanews) - Papa Leone è arrivato al Complesso penitenziario federale di Buenos Aires per uno dei suoi ultimi appuntamenti in Argentina, prima di celebrare la messa a Lujan e poi volare a Lima, in Perù, per l'ultima tappa del suo viaggio apostolico in America Latina.

Al suo arrivo, accompagnato dall'arcivescovo di Buenos Aires, mons. Jorge Ignacio Garcìa Cuerva, il Pontefice ha raggiunto il

palco allestito all'interno della palestra del complesso e dopo i saluti del direttore del centro e di altre autorità presenti, ha ascoltato le testimonianze di due detenuti, di una persona che ha scontato la pena e di un ex detenuto.

Il carcere può essere o diventare anche "un luogo di profondi cambiamenti e conversioni: percorsi di crescita, di apprendimento e di acquisizione di nuove professionalità e conoscenze" ha ricordato Leone. Il carcere, ha aggiunto, è "un luogo in cui ci sono persone che, dopo aver sperimentato la fragilità umana nella sua forma più dolorosa, hanno saputo trasformare il deserto della loro esistenza in un giardino fertile". Questo a dimostrare che "è possibile passare dall'assoluta oscurità all'accendersi di piccole luci di speranza", ha aggiunto.