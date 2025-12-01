Il Papa in Libano: prego per la pace nel Paese e nel mondo

Milano, 1 dic. (askanews) - Una preghiera di Papa Leone per il Libano nel Monastero di San Maroun ad Annaya dove il pontefice si è recato per rendere omaggio ad un santo molto amato nel "paese dei cedri" come San Charbel.

"E per il mondo chiediamo pace - ha poi aggiunto il pontefice - Specialmente la imploriamo per il Libano e per tutto il Levante. Ma sappiamo bene - e i santi ce lo ricordano - che non c'è pace senza conversione dei cuori. Perciò San Charbel ci aiuti a rivolgerci a Dio e a chiedere il dono della conversione per tutti noi", ha concluso.

Papa Leone si è poi diretto al Santuario di Nostra Signora del Libano ad Harissa dove lo attendeva una folla in festa.

"Il suo viaggio ci ha riportato il sorriso sul volto. Finalmente sorridiamo di nuovo dopo aver attraversato così tante difficoltà. Manteniamo la speranza e la fede nella pace, e speriamo che il Libano rimanga un faro e un luogo di incontro", ha detto Yasmine, cristiana libanese.

"Tutti vanno a Roma per vedere il Papa, ma lui è venuto da noi. Questa è la più grande benedizione, la più grande grazia e la più grande speranza per il Libano. Spero che i libanesi si uniscano per la pace, per il Libano e per i suoi giovani, perché l'emigrazione è significativa; molti se ne stanno andando", ha sottolineato Thèrèse.

"Non viene solo per noi cristiani , viene per tutto il Libano. Speriamo che i libanesi rimangano uniti e che questo Paese possa vivere in pace e amore", ha concluso la cristiana Rima.