Il Papa in Angola saluta la folla in festa dalla papamobile

Saurimo (Angola), 20 apr. (askanews) - Una folla in festa ha accolto Papa Leone XIV al suo arrivo a Saurimo, nella regione nord-orientale dell'Angola, a bordo della sua papamobile, prima di celebrare una messa all'aperto di fronte a migliaia di fedeli. Si tratta dell'ultima tappa del suo viaggio in Africa, nella regione remota e ricca di diamanti. L'Angola è uno dei principali produttori africani di petrolio e diamanti, ma circa un terzo della sua popolazione vive al di sotto della soglia di povertà stabilita dalla Banca Mondiale.