Il Papa in aereo: in Spagna porto il messaggio dell'amore di Dio

Roma, 6 giu. (askanews) - "Personalmente sono molto felice di compiere questo viaggio. Sono venuto molte volte in Spagna, ma è la prima volta con questa missione. Una visita apostolica significa venire a incontrare i fedeli, a celebrare la fede, ad annunciare il messaggio di Gesù Cristo. Ma, allo stesso tempo, significa salutare tutti, l'intera società, perché la Chiesa ha un messaggio per tutti, come avrete visto con molta chiarezza nella Lettera enciclica pubblicata il 25 maggio".

Queste le parole pronunciate da Papa Leone XIV sul volo Roma-Madrid.

"Spero che tutti - ha detto ancora ai presenti, tra cui circa 80 giornalisti di più di 10 paesi - abbiano un buon viaggio, che sia un'occasione per scoprire tanto entusiasmo. Ci sono molti cattolici, in particolare voglio sottolineare la presenza dei giovani. Mi sembra che, da quanto mi è stato riferito, ci sarà un buon numero di giovani pieni di entusiasmo e credo che in questo senso, condividendo tutti la gioia della fede, potremo trasmettere un messaggio molto positivo. Un messaggio che in ogni luogo in cui arriveremo avrà un significato particolare: sia a Madrid, a Barcellona, alle Canarie. Tutto per vivere la fede e per annunciare questo messaggio dell'amore di Dio, della carità e del rispetto per ogni essere umano", ha concluso il Papa.