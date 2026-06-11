Il Papa ha inaugurato la torre più alta della Sagrada Familia a Barcellona

Barcellona, 11 giu. (askanews) - Accolto da una folla di fedeli in festa al termine della messa nella Basilica della Sagrada Familia, e dopo una processione fino al sagrato della chiesa, Papa Leone XIV ha inaugurato, con una benedizione, la "torre di Gesù Cristo", la più alta delle 18 del tempio e la vera protagonista del progetto dell'"architetto di Dio" Antoni Gaudì, del quale ricorre il centenario della morte.

Con i suoi 172,5 metri di pietra, la torre rende l'edificio il più alto di Barcellona e la chiesa la più alta del mondo. Gaudì scelse questa misura affinché la torre rimanesse mezzo metro al di sotto della cima della montagna di Montjuic, poiché riteneva che l'opera dell'uomo non dovesse superare quella di Dio.

Sulla sommità della torre di Gesù si trova una croce larga circa 13 metri, realizzata in vetro e ceramica bianca smaltata ed installata lo scorso 20 febbraio. E' il punto più alto della basilica catalana. Dopo la benedizione della torre, Prevost ha assistito a uno spettacolo di luci e fuochi d'artificio dal palco all'esterno della Basilica prima di congedarsi dal Re e dai fedeli.