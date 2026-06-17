ULTIME NOTIZIE 17 GIUGNO 2026

Il Papa: grazie a Dio c'è memorandum, spero guerra finisca davvero

Roma, 17 giu. (askanews) - Parlando ai giornalisti mentre lasciava la sua residenza a Castel Gandolfo per tornare in Vaticano, Papa Leone XIV ha chiesto continui sforzi verso la pace e il dialogo, esprimendo la speranza che con la firma del memorandum venerdì tra Stati Uniti e Iran si possa davvero arrivare a porre fine alla guerra.

"Ci saranno ancora diversi punti da risolvere, ma è sempre meglio farlo attraverso il dialogo e la negoziazione piuttosto che tornare alla guerra" ha affermato il Pontefice.

"Spero che sia davvero una soluzione, che la guerra finisca davvero e che possiamo andare avanti per il bene di tutti. Eliminare le armi nucleari, questo sì, cercare il bene di tutti i popoli, cercando di trovare modi per risolvere i problemi, compresi quelli economici e sociali che sono sorti in questo momento".

ESTERI
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi