Il Papa esorta all'unità cristiana e alla pace in Libano

Città del Vaticano, 20 mag. (askanews) - Durante l'udienza generale in Piazza San Pietro alla vigilia di Pentecoste Papa Leone XIV ha esortato all'unità cristiana e ha rinnovato il suo appello alla pace in Libano e in Medio Oriente, insieme al Catholicos Aram I della Chiesa Apostolica Armena, la cui Chiesa ha stretti legami con il Libano.

Aram I, è stato fatto sedere accanto al pontefice nel corso dell'udienza e dopo il saluto in lingua italiana, proseguendo il saluto al suo ospite, il Papa ha pregato, in inglese, per "la pace in Libano e in Medioriente" realtà, ha ricordato, "lacerate dalla violenza e dalla guerra".