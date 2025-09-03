ULTIME NOTIZIE 03 SETTEMBRE 2025

Il Papa chiede una risposta alla catastrofe umanitaria in Sudan

Roma, 3 set. (askanews) - Al termine della sua udienza generale settimanale in Vaticano, Papa Leone XIV ha chiesto una "risposta coordinata" alla "catastrofe umanitaria" in corso in Sudan, alle prese con una sanguinosa guerra civile e colpito da una frana mortale.

"Sono più vicino che mai al popolo sudanese - ha affermato il pontefice - Soprattutto alle famiglie, ai bambini e agli sfollati. Prego per tutte le vittime. Faccio un sincero appello ai responsabili e alla comunità internazionale affinché garantiscano la creazione di corridoi umanitari e attuino una risposta coordinata per porre fine a questa catastrofe umanitaria"

