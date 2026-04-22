ULTIME NOTIZIE 22 APRILE 2026

Il Papa chiede "legge e giustizia" in Guinea Equatoriale

Malabo, 22 apr. (askanews) - Papa Leone XIV ha esortato la Guinea Equatoriale a mettersi "al servizio della legge e della giustizia", nel primo giorno della sua visita in questo Paese autoritario, uno degli Stati più chiusi dell'Africa e regolarmente accusato di violazioni dei diritti umani. Il Pontefice, nato negli Stati Uniti, si trova nella nazione ispanofona per la quarta e ultima tappa del suo lungo tour di 11 giorni nel continente.

Nella prima giornata pubblica di Papa Leone in Guinea Equatoriale, Papa Leone XIV ha ricevuto una calda accoglienza alla popolazione e ha incontrato anche gli studenti durante una cerimonia presso l'Università Nazionale a Malabo. Nel suo tour africano, ha pronunciato forti parole in difesa dei diritti umani e della pace.

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