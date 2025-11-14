ULTIME NOTIZIE 14 NOVEMBRE 2025

Il Papa alla Pontificia Università Lateranense: formare alla pace

Roma, 14 nov. (askanews) - Papa Leone XIV ha partecipato all'inaugurazione dell'anno accademico presso la Pontificia Università Lateranense a Roma, con un discorso in cui ha sottolineato l'importanza di formare futuri operatori di pace, citando i cicli di studio di scienze della pace ed ecologia e ambiente.

"La pace è certamente dono di Dio ma richede al contempo donne e uomini capaci di costruirla ogni giorno e di supportare a livello nazionale e internazionale i processi verso un'ecologia integrale - ha detto il Pontefice - chiedo pertanto alla mia università di continuare a sviluppare e a potenziare a livello interdisciplinare e transdisciplinare questi due cicli di studio".

