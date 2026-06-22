Il Papa al Pam: tecnologia spesso usata come strumento di morte

Roma, 22 giu. (askanews) - "Il mondo di oggi potrebbe vivere senza fame"; "servono più risorse"; e ancora l'invito alla pace, riflettendo sul fatto che "i conflitti vengono 'alimentati' più facilmente di quanto le persone vengano nutrite". Tanti i temi toccati da Papa Leone XIV, in visita alla sede di Roma del World Food Programme, il Programma Alimentare Mondiale, a Roma, a Parco dei Medici, a dieci anni dalla visita di Papa Francesco.

Accolto da un lungo applauso dell'assemblea plenaria nell'auditorium, il Pontefice nel suo discorso ha invitato a opporsi "alla mercificazione dei bisogni umani fondamentali. Il cibo, l'acqua e l'assistenza sanitaria - ha detto - non possono essere subordinati a considerazioni di mercato o a interessi geopolitici".

Poi, nel corso di un intervento pronunciato a braccio davanti al personale del Programma Alimentare Mondiale (Pam), che ha voluto incontrare e ringraziare per il loro lavoro, Leone ha parlato del mondo di oggi afflitto da guerre e divisioni, chiamando in causa anche la tecnologia:

"Anziché aiutarci a creare un mondo migliore in cui vivere, la tecnologia viene spesso utilizzata come strumento di guerra, distruzione e morte".