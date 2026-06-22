Il Papa: "Aiuti ostacolati da politica e ideologie, le armi no"

Roma, 22 giu. (askanews) - Papa Leone è entrato nell'Auditorium della sede del Programma Alimentare Mondiale a Roma accolto da lungo applauso dell'assemblea plenaria. La visita di Leone arriva dieci anni dopo quella di Papa Francesco.

"È importante riconoscere che 'mentre le forme di aiuto e i progetti di sviluppo sono ostacolati da decisioni politiche complesse e incomprensibili, da visioni ideologiche distorte e da barriere doganali impenetrabili, le armi non lo sono'": è stato l'allarme lanciato dal Pontefice nel suo discorso. Leone ha citato un passaggio del discorso di Papa Francesco nel 2016.

"In realtà i conflitti vengono alimentati più facilmente di quanto le persone vengano nutrite. Questa realtà riflette non solo carenze operative ma anche un fondamentale squilibrio nelle priorità politiche e morali", ha aggiunto.