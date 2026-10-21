ULTIME NOTIZIE 21 OTTOBRE 2026

Il Papa ai fedeli: "Grazie per il sostegno delle vostre preghiere"

Roma, 21 ott. (askanews) - Grande partecipazione di fedeli all'udienza generale del mercoledì di Papa Leone in piazza San Pietro, la prima dopo l'intervento al polmone al Policlinico Gemelli. Il Pontefice ha voluto fare il consueto giro tra la folla, che lo ha festeggiato, a bordo della papamobile bianca aperta (anche se coperta da un vetro trasparente), incurante della pioggia che cadeva sulla capitale. "La prima cosa che voglio dirvi è grazie per il sostegno delle vostre preghiere e grazie a Dio per la sua generosità", ha detto Leone XIV, ringraziando i tanti fedeli che sono accorsi per incontrarlo dopo l'uscita dall'ospedale.

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