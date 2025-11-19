ULTIME NOTIZIE 19 NOVEMBRE 2025

Il Papa a Castel Gandolfo: lavoro, ma faccio anche nuoto e tennis

Castel Gandolfo (Rm), 19 nov. (askanews) - Papa Leone ha risposto ai giornalisti che lo hanno atteso a Castel Gandolfo prima del suo rientro in Vaticano, alla domanda sulla sua routine nella residenza nei Castelli romani ha detto: "Un po' di lettura, un po' di lavoro, ogni giorno c'è corrispondenza, telefonate, certe questioni forse più importanti, più urgenti, un po' di tennis, un po' di nuoto. Perché penso che per prendersi davvero cura di sé, tutti dovrebbero fare un po' di attività, corpo, anima, tutto insieme. Credo che aiuti molto. Per me, è molto positivo avere un momento, una pausa durante la settimana che aiuta molto".

