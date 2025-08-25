Il Panda Katyusha festeggia il secondo compleanno allo zoo di Mosca

Mosca 25 ago. (askanews) - Una grande festa per celebrare il compleanno del panda Katyusha si è tenuta allo Zoo di Mosca. La cerimonia si è aperta con una sfilata di draghi e danze, e ha accolto una delegazione dell'Ambasciata della Repubblica Popolare Cinese, guidata dal Ministro Plenipotenziario Zhang Wei. La cucciolona, nata da Ding Ding e Ru Yi, una coppia di panda prestata dalla Cina, è diventata la prima cucciola di panda gigante in assoluto nata in Russia in prestito dalla Cina, e gode di ottima salute. "Questo evento politico e amichevole, il trasferimento dei panda allo Zoo di Mosca, è davvero un simbolo di amicizia incondizionata tra Cina e Russia ", ha affermato la direttrice dello Zoo di Mosca, Svetlana Akulova.