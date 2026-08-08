ULTIME NOTIZIE 08 AGOSTO 2026

Il pallone della "Mano de Dios" all'asta per oltre 10 milioni dollari

Roma, 8 ago. (askanews) - Il pallone con cui Diego Maradona ha segnato i suoi due leggendari goal, tra cui quello della "Mano de Dios", contro l'Inghilterra durante i Mondiali del 1986, è in mostra a Beverly Hills in vista della sua vendita all'asta prevista per la fine di agosto. É stimato oltre 10 milioni di dollari.

"Credo che sia semplicemente il pallone più storico nel mondo del calcio. Entrambi i goal segnati sono davvero iconici, davvero memorabili", ha commentato Dan Imler, vicepresidente della divisione sportiva di Heritage Auctions.

"Il pallone è stato conservato dall'arbitro principale di quella partita ed è rimasto in suo possesso per diversi decenni. Negli ultimi anni è stato venduto a un collezionista privato, che noi rappresentiamo in questa asta", ha aggiunto.

"Il mercato dei cimeli sportivi d'élite ha registrato una forte crescita. Pertanto, oggi stimiamo che il valore della palla sia di oltre 10 milioni", ha concluso.

SPORT
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi