ULTIME NOTIZIE 16 LUGLIO 2026

Il Pakistan invita Usa e Iran a riprendere i colloqui

Milano, 16 lug. (askanews) - Il Pakistan ha dichiarato che incoraggerà gli Stati Uniti e l'Iran a porre fine alle violenze e a riprendere i colloqui in base a un memorandum d'intesa (MoU) che ha contribuito a mediare il mese scorso. "Sebbene l'attuazione del MoU stia incontrando delle difficoltà, il Pakistan continuerà a incoraggiare tutte le parti a porre fine alle violenze e a riprendere i colloqui a livello tecnico in conformità con il MoU", ha affermato Tahir Andrabi, portavoce del Ministero degli Esteri pakistano, durante una conferenza stampa a Islamabad.

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