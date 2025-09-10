Il nuovo murale di Banksy a Londra è stato cancellato

Londra, 10 set. (askanews) - Il nuovo murale dello street artist britannico Banksy, che prende di mira la repressione delle proteste nel Regno Unito da parte dei giudici, è stato cancellato dal muro della Royal Courts of Justice di Londra. Il Good Law Project, che ha filmato il filmato, afferma in un messaggio su X: "La corte sta cancellando il murale di Banksy proprio come sta cancellando il nostro diritto di protestare". Il murale raffigurava un giudice che brandiva un martelletto su un manifestante a terra con un cartello sporco di sangue.