ULTIME NOTIZIE 10 SETTEMBRE 2025

Il nuovo murale di Banksy a Londra è stato cancellato

Londra, 10 set. (askanews) - Il nuovo murale dello street artist britannico Banksy, che prende di mira la repressione delle proteste nel Regno Unito da parte dei giudici, è stato cancellato dal muro della Royal Courts of Justice di Londra. Il Good Law Project, che ha filmato il filmato, afferma in un messaggio su X: "La corte sta cancellando il murale di Banksy proprio come sta cancellando il nostro diritto di protestare". Il murale raffigurava un giudice che brandiva un martelletto su un manifestante a terra con un cartello sporco di sangue.

ESTERI
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi