Il "Nido dell'Aquila" va a fuoco, immagini ex rifugio Adolf Hitler

Roma, 24 ott. (askanews) - Immagini Afp mostrano del fumo che si alza in cielo nei pressi dell'ex rifugio di montagna di Adolf Hitler, il Kehlsteinhaus, noto come il "Nido dell'Aquila", dopo che sul posto venerdì sera è divampato un violento incendio. La polizia tedesca afferma di aver arrestato un sospettato in seguito all'incendio. Circa 200 vigili del fuoco sono stati mobilitati per combattere il rogo nella residenza isolata e di difficile accesso situata sulla cima dell'Obersalzberg, sulle Alpi bavaresi, nel sud della Germania.