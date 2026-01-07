Il Natale ortodosso di Putin celebrato con bambini in divisa militare

Mosca, 7 gen. (askanews) - Immagini provenienti dai media statali russi mostrano il presidente Vladimir Putin celebrare il Natale ortodosso con quelli che sarebbero, in base alle informazioni diffuse, militari russi con le loro famiglie. Nella sequenza compaiono almeno due bambini in divisa militare. Secondo i media, la funzione si è svolta presso la chiesa di San Giorgio il Vittorioso, in una zona non identificata della regione di Mosca. "Chiamiamo spesso il Signore Salvatore, perché in qualche modo è venuto sulla terra per salvare tutti gli uomini. E i guerrieri, i guerrieri della Russia, allo stesso modo, come per incarico del Signore, svolgono questa stessa missione: la difesa della Patria, la salvezza della Patria e del suo popolo", ha affermato Putin davanti ai bambini e alle loro famiglie..