Il Nameless Festival torna a casa: tre giorni di musica a Lecco

Milano, 28 mag. (askanews) - Tre giorni di musica live, oltre 100 artisti su cinque diversi palchi e 90.000 persone attese. Il Nameless Festival torna a casa, dal 30 maggio all'1 giugno 2026 il Centro Sportivo "Bione" di Lecco ospiterà la nuova edizione di uno degli appuntamenti musicali più rilevanti d'Europa. Dopo anni di crescita internazionale, il Festival torna nel territorio in cui è nato, riportando sul Lago di Como un evento capace di unire musica, turismo, intrattenimento e cultura contemporanea come racconta Alberto Fumagalli, CEO & Founder di Nameless Festival

"Siamo veramente felici di essere tornati nella città dove tutto è nato nel 2013 tra l'altro c'è un palco che è a soli 50 metri da dove era il primo palco che abbiamo montato nella nostra storia bello essere tornati a casa abbiamo fatto un lavoro enorme tra progettazione della parte Viabilistica, servizi, navette, treni speciali e quant'altro. Ogni ritorno a casa ha una parte sentimentale importante ma siamo sicuri che sarà il primo passo di un nuovo percorso volto a portare grandi eventi sul Lago di Como".

Headliner dell'edizione 2026 saranno Calvin Harris, John Summit e FISHER, protagonisti del Ploom Stage insieme ad alcuni dei nomi più influenti della scena elettronica mondiale.