Il Museo civico di Sanremo rende omaggio a Geronimo Stilton

Sanremo, 29 giu. (askanews) - Scrivania, macchina da scrivere, tante curiosità e cimeli sul topo giornalista celebre in tutto il mondo, il Museo civico di Sanremo ha voluto rendere omaggio a Geronimo Stilton. Uno spazio pensato per accogliere lettrici e lettori di ogni età, un progetto che nasce dal legame tra la città dei fiori e la scrittrice e mamma di Geronimo Elisabetta Dami, che è residente a Sanremo.

"Sanremo è per me un luogo speciale, un luogo del cuore. Per questo sono felice di essere qui oggi con voi. A Sanremo custodisco alcuni dei ricordi più belli della mia infanzia. Che bello poter donare al Museo Civico di Sanremo una sala dove possiamo tutti incontrarci e sognare insieme.

Sono molto grata al Museo Civico di Sanremo e al Comune di Sanremo per aver offerto a me e alla Fondazione Geronimo Stilton questa meravigliosa opportunità di poter parlare di valori, valori condivisi come amicizia, gentilezza, rispetto per gli altri, rispetto per le istituzioni e la legalità, rispetto per l'ambiente e soprattutto amore per la lettura. Noi amiamo i libri con tutto il cuore. E' stato bellissimo immaginare e poi dare vita insieme a questo luogo fantastico dove ogni libro può diventare un viaggio e ogni dettaglio può nascondere un'avventura. Un luogo in cui la lettura diventa incontro, scoperta e meraviglia. Perché leggere significa volare insieme sulle ali della fantasia.

I libri sono amici che ci fanno compagnia in ogni momento della nostra vita. Sono finestre aperte sul mondo che ci permettono di conoscere meglio noi stessi e gli altri. I libri sono straordinari perché possono far sbocciare semi di creatività in ogni cuore, trasformando il mondo in un meraviglioso giardino fantastico".