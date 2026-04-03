Il mondo in bilico, esce saggio "Estremi" di Gianluca Ansalone

Milano, 3 apr. (askanews) - "Dobbiamo prendere atto che siamo entrati irreversibilmente in un cambio d'epoca. Mai prima l'umanità aveva vissuto una serie così profonda e radicale di cambiamenti per di più contemporanei. Fenomeni come il cambiamento climatico, il ritorno della guerra, la demografia e le migrazioni di massa, l'avvento impetuoso dell'intelligenza artificiale e il ruolo delle piattaforme tecnologiche disegnano un mondo in cui le vecchie regole non esistono più e prevale purtroppo un'unica grande regola, quella del più forte". È quanto dichiara Gianluca Ansalone, manager di imprese multinazionali, docente di Geopolitica e Strategia presso il Campus Biomedico e la Scuola Ufficiali Carabinieri, autore del saggio "Estremi. Il mondo in bilico tra caos e polarizzazione", appena uscito in libreria.

"Di fronte alla ridefinizione del mondo in sfere di influenza, le classi dirigenti, in particolare la politica, trovano conveniente rendere radicali, cioè estreme, le loro posizioni ideologiche. Ma di fronte a questi cambiamenti, la rassegnazione non è un'opzione, un sentimento altrettanto estremo. Nel mio libro "Estremi, il mondo in bilico tra caos e polarizzazione", provo a suggerire ed avanzare ricette radicali, ma pragmatiche per scongiurare l'ipotesi del baratro", conclude.