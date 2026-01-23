ULTIME NOTIZIE 23 GENNAIO 2026

Il mondo dice addio a Valentino, a Roma i funerali dello stilista

Roma, 23 gen. (askanews) - Una mano sul feretro è stato l'ultimo personale saluto a Valentino del compagno Vernon Bruce Hoeksema, accanto a lui Giancarlo Giammetti, l'altro uomo che ha condiviso decenni al fianco del grande stilista, nella vita e nel lavoro.

Un momento intimo di grande commozione nel giorno in cui il mondo ha detto addio a Valentino. I funerali dello stilista, morto a 93 anni, si sono svolti nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri a Roma e hanno raccolto i grandi nomi della moda - Anna Wintour, Tom Ford, Donatella Versace, tantissime sue modelle storiche - del cinema - Anne Hathaway e Elizabeth Hurley - e tantissima gente comune: tutti riuniti per salutare l'ultimo imperatore della moda.

Le esequie, in una chiesa allestita tutta di fiori bianchi - sono state accompagnate da brani di Mozart, Schubert, con l'Ave Maria all'offertorio, Puccini. Il feretro è stato portato fuori dalla chiesa sulle note de "Il nostro concerto" di Umberto Bindi. Poi un applauso, composto, all'uscita.

Lo stilista sarà sepolto al Cimitero Flaminio, a Prima Porta, dove verrà tumulato nella cappella di famiglia fatta erigere dallo stesso Valentino.

